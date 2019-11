Messina: premio Rossana Liotta per l’Associazione “Hic et Nunc”

21 Novembre 2019 18:32

L’Aif assegna all’associazione di Messina il primo premio della II Edizione del Premio “Rossana Liotta”

Il Comitato Scientifico della II^ Edizione del Premio “Rossana Liotta”, promosso dall’Associazione Italiana Formatori (AIF), ha conferito il “Primo Premio” all’Associazione “Hic et Nunc” – ODV di Messina per l’iniziativa #CustodiBAGlab realizzata nell’ambito del progetto “Stand by you”. Il premio sarà consegnato venerdì 22 novembre p.v. a Siracusa.

Per l’Associazione “Hic et Nunc” il Premio “Rossana Liotta” rappresenta un importante riconoscimento della propria attività sociale, poiché il Premio viene assegnato ad una Istituzione scolastica di ogni ordine e grado, Amministrazione Pubblica, Ente del terzo settore della Regione Sicilia che promuove l’inclusione e sostiene le persone con disabilità o qualsiasi forma di disagio, che abbia realizzato un progetto formativo su contenuti attinenti al tema dell’Inclusione. Per la seconda edizione del Premio la Delegazione siciliana, anche al fine di favorire la conoscenza di buone pratiche e la messa in rete di esperienze, ha deciso di istituire un Premio Speciale per il miglior progetto, a giudizio del Comitato Scientifico, presentato da una Istituzione scolastica di ogni ordine e grado, Amministrazione Pubblica, Ente del terzo settore di altre Regioni.

