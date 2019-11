Messina: conferenza in Prefettura sulla destinazione dei beni confiscati alla mafia

18 Novembre 2019 19:06

Si è tenuta nel pomeriggio odierno la programmata conferenza di servizi finalizzata a formalizzare le manifestazioni di interesse all’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata. Alla riunione, presieduta dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), Prefetto Bruno Frattasi ed alla presenza del Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, e del Procuratore Distrettuale Antimafia dr. Maurizio De Lucia, hanno partecipato i vertici della Magistratura e delle Forze dell’Ordine della provincia e i rappresentanti dei Comuni nei cui territori sono ubicati i beni oggetto della conferenza. Nel corso dell’incontro, è stata ribadita la centralità, nel complesso degli strumenti di lotta alla mafia, degli istituti di legge che consentono l’aggressione ai patrimoni accumulati dalle consorterie criminali. Fra questi, il sequestro, la confisca e la successiva assegnazione per le finalità previste dalla legge dei beni già posseduti dalla mafia costituiscono un momento fondamentale attraverso il quale le comunità ferite dalla presenza della criminalità organizzata entrano in possesso di nuovi spazi pubblici ove poter fare crescere il seme della legalità.

Nel corso della riunione, hanno manifestato l’interesse all’acquisizione di immobili confiscati alla criminalità organizzata:

– il Comune di Messina, che acquisirà unità immobiliari abitative, terreni, magazzini e depositi, da destinare a finalità sociali;

– il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che acquisirà unità immobiliari abitative e terreni da destinare a finalità sociali;

– il Comune di Basicò, che acquisirà un terreno agricolo da destinare a finalità sociali;

– il Comune di Furnari, che acquisirà tre immobili per l’esercizio di attività sportiva;

– il Comune di Gaggi, che acquisirà un’unità immobiliare abitativa da mettere a reddito per il successivo reimpiego del capitale per finalità sociali;

– il Comune di Letojanni, che acquisirà un’unità immobiliare abitativa da destinare a finalità sociali;

– il Comune di Rometta, che acquisirà terreni agricoli da destinare a finalità sociali.

Alla conferenza di servizi ha assistito una folta delegazione di studenti dei Licei Ainis, Bisazza La Farina e Maurolico, dell’Istituto Alberghiero Antonello e dell’Istituto Nautico Duilio, la cui presenza è stata sottolineata dai relatori come fondamentale momento di partecipazione e di confronto fra i giovani e le Istituzioni, in un percorso di crescita e di consapevole acquisizione dei valori della legalità, quale elemento portante della società.

