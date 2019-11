A Messina arriva il Parolimparty&Friends. “I Soldi Spicci” ospiti d’eccezione: sarà uno spettacolo da non perdere

25 Novembre 2019 14:58

L’intero ricavato della serata a Messina sarà destinato alla prossima edizione del Parolimparty

Risate, musica e divertimento. Sono questi gli ingredienti del Parolimparty & Friends, evento che si terrà sabato 7 dicembre al Palacultura di Messina e che la lancia la corsa all’edizione 2020 del Parolimparty. Ospiti di eccezione saranno i comici palermitani “I Soldi Spicci”, famosi per la loro irriverente comicità che già ha invaso il Parolimparty in occasione della prima edizione, nel settembre 2018, quando sulla spiaggia del Lido Open Sea di Milazzo arrivarono quasi 2500 persone. A condividere il palco con I Soldi Spicci anche la music band I Fuori Orario ed il comico ed imitatore messinese Denny Napoli.

Non solo risate, dunque, ma anche attenzione al progetto Parolimparty, la mega convention di sport da spiaggia rivolta ai disabili ma aperta a tutti che ha riscosso nelle prime due edizioni un successo sensazionale e che mira ad una crescita continua. L’intero ricavato derivante dalla partecipazione alla serata, infatti, sarà destinato alla prossima edizione del Parolimparty.



Valuta questo articolo