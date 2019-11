Messina: la Commissione regionale oncologica-senologica in visita al Papardo

26 Novembre 2019 17:55

La Commissione regionale incontra lo staff della Brest Unit dell’Ospedale Papardo di Messina

Si è svolta ieri mattina la visita della Commissione Oncologica Senologica Siciliana dell’Assessorato Regionale alla Sanità all’A.O. Papardo di Messina per quanto concerne la Breast Unit dell’Ospedale.

La condivisione dei Percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA) costituisce un elemento fondamentale di governance delle reti oncologiche. Questi percorsi sono definiti dalla stessa commissione al fine di superare il problema della mobilità extra-regionale delle pazienti affette da patologie mammarie assicurando così un coordinamento tra gli attori sanitari coinvolti, dalla diagnosi al follow-up. Il percorso suddetto è stato costituito dal decreto assessoriale 831/2019 e al fine di estrinsecarlo nella migliore proposta, la direzione dell’A.O. Papardo ha deciso di formare la Breast Unit coordinata a sua volta dal Capo del Dipartimento Onco Ematologico prof. Vincenzo Adamo. La stessa unità si compone di 20 professionisti tra cui tecnici radiologi, chirurghi, oncologi, anatomopatologi, infermieri e così via, in aggiunta all’Ufficio Qualità che verifica e monitora gli indicatori.

“La visita della commissione ci ha trovati pronti con il nostro staff – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Dott. Mario Paino – nell’interesse comune di mantenere alti i livelli di standard e i protocolli sanitari sulla rete che segue il paziente nelle varie fasi della malattia. Il confronto costante e motivato tra diversi professionisti seduti al tavolo del PDTA garantisce quindi il massimo dell’efficienza in termini di risposta al malato.”

