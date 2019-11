Messina: il PalaRescifina nel 2020 potrebbe ospitare concerti ed eventi

13 Novembre 2019 11:40

Il PalaRescifina di Messina potrebbe ospitare concerti ed eventi: servono le prove di carico sul tetto e altri adempimenti

Il consigliere comunale Libero Gioveni, dopo la notizia della chiusura del PalaTupparello di Acireale da sempre utilizzato per i grandi concerti al chiuso, ha chiesto all’assessore allo Sport Giuseppe Scattareggia quali azioni l’Amministrazione intende porre in essere affinché il PalaRescifina di San Filippo possa rappresentare a breve termine una valida alternativa.

Le risposte datemi dall’assessore – spiega Gioveni – non sono catastrofiche, anzi tutt’altro!

Gli adempimenti tecnici e amministrativi da compiere, infatti, non sembrano eccessivamente complicati, per cui se risulta praticamente impossibile sostituirsi al palazzetto di Acireale per gli eventi che erano in programma a novembre e dicembre, risulta invece concreta la possibilità di ospitare eventi nell’anno 2020.

In particolare – prosegue il consigliere – bisogna allineare la certificazione relativa ai gruppi elettrogeni, intervenire eliminando definitivamente le croniche infiltrazioni d’acqua da diversi punti della copertura e inoltre occorrerà eseguire le prove di carico proprio sul tetto in quanto la strumentazione dei concerti deve essere soprattutto sospesa.

Pertanto – conclude Gioveni – nell’apprezzare la volontà dell’Amministrazione di voler perseguire questo importante obiettivo che per la città produrrebbe senz’altro effetti positivi in termini di immagine e di crescita dell’economia, auspico a questo punto una maggiore celerità nell’espletamento di tutte le suddette procedure e una collaterale interlocuzione con le agenzie organizzatrici dei concerti”.

