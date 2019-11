Messina, ultimo appuntamento con Onde Sonore Fuori Tempo: flamenco e magie spagnole sul palco della Elio

23 Novembre 2019 19:18

Messina: il ricavato sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’associazione ABC, che assiste le famiglie di bambini costretti alla lungodegenza per particolari gravi patologie

Saranno le “Flamencole”, compagnia stabile di flamenco con sede a Catania, nata dall’ispirazione di artisti formatisi a Siviglia, Jerez de La Frontera e Madrid e dalla collaborazione con alcuni tra i più rappresentativi artisti di quest’antica cultura musicale a dare un tocco di magia e luccicanza spagnola all’ultimo appuntamento di Onde Sonore Fuoritempo. I riflettori si accenderanno a partire dalle 18 e sino alle 21 sul palco della “Elio”, Ammiraglia del Gruppo Caronte&Tourist in navigazione tra le due sponde dello Stretto. Formata principalmente da Rossana Arena, Agata Pennisi ed Elisa Pezzino, la compagnia propone uno spettacolo di danza, musica e canto flamenco tradizionale, ma anche Flamenco Nuevo, formato dalle contaminazioni attuali.

Tre validissimi maestri musicisti accompagnano il trio danzante:

Daniele Pidone, chitarra

Massimo Martines, chitarra

Ugo Rosso, cajon e percussioni

Tra le esperienze più significative della compagnia:

2008: Ass.ne Euterpe di Messina ed alla Fungaia ad Acicastello con cadenza mensile estiva.

2009: Club Nautico di Messina, Naxos Beach Residence a Recanati ME, durante gli eventi estivi 2009 organizzati dal Comune di Giardini Naxos ME; alla Fungaia di Acicastello. Come ogni anno sponsor etico dell’evento è “Posto Occupato” iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza della violenza di genere. Il ricavato sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’associazione ABC, che assiste le famiglie di bambini costretti alla lungodegenza per particolari gravi patologie.

