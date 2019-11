Messina: il Neurochirurgo Antonino Germanò nominato Professore e Dottore Honoris causa all’Università di Pecs

15 Novembre 2019 09:51

Nel corso di una solenne cerimonia accademica a Pecs, il professore Germanò, Direttore della Neurochirurgia del Policlinico di Messina è stato insignito del titolo di Professore e Dottore Honoris Causa: è il primo italiano nella storia dell’ateneo ungherese

Dall’Ungheria all’Italia un ponte scientifico-accademico con l’obiettivo di dare un volto comune e internazionale alla ricerca in tema di Neuroscienze. L’antica Università di Pecs in Ungheria ha da tempo individuato nell’attività clinica e di ricerca scientifica del Prof. Antonino Germanò, Direttore della Neurochirurgia del Policlinico Universitario di Messina, e del suo gruppo, la strada per progredire sul tema della connettività cerebrale e delle sue implicazioni cliniche per la cura dei pazienti neurochirurgici.

La settimana scorsa, nel corso di una solenne cerimonia accademica a Pecs, il professore Germanò è stato insignito – primo italiano nella storia dell’ateneo ungherese – del titolo di Professore e Dottore Honoris Causa. Un ulteriore passo di un dialogo scientifico destinato a proseguire.

Valuta questo articolo