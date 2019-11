Messina: nella sede della 3ª Circoscrizione un Infopoint per i bambini con difficoltà nell’apprendimento

14 Novembre 2019 17:44

Un infopoint gratuito nella sede della Terza Circoscrione di Messina: l’annuncio del Vicepresidente dopo l’incontro con l’associazione di volontariato Harahel, che si occupa di aiutare le famiglie che hanno bisogno di avere un supporto Pedagogico didattico

“Oggi in seduta di Commissione abbiamo avuto il piacere di ospitare l’associazione di volontariato Harahel, che opera sul territorio di Camaro e non solo. È una realtà che si occupa con estrema dedizione e professionalità di aiutare le famiglie che hanno bisogno di avere un supporto Pedagogico didattico per i bambini iperattivi (ADHD), che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o che hanno bisogni educativi speciali (BES)“. Così il consigliere del M5s Alessandro Geraci, che annuncia l’istituzione in un Infopoint gratuito presso la sede della terza circoscrizione. “Nonostante quanto previsto dalla legge 170 del 2010, ancora oggi non tutte le scuole riescono concretamente a tutelare il diritto allo studio utilizzando metodologie corrette; anche per questo – prosegue Geraci – diventa fondamentale il lavoro di associazioni come questa. Quando sono stato contattato dalla fondatrice Katia Interdonato, ho subito interessato i colleghi della circoscrizione, che si sono mostrati tutti sensibili alla questione, accogliendo la loro proposta. In sede di consiglio verrà ratificato e reso efficace il protocollo d’intesa”.

