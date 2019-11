Messina città dell’accoglienza, i migranti accolgono i turisti al porto: a Palazzo dei Leoni l’appuntamento conclusivo del progetto “AccogliMe”

29 Novembre 2019 10:02

Martedì 3 dicembre 2019, alle ore 9.45 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si svolgerà l’appuntamento conclusivo del “Progetto AccogliME”.

All’incontro sono stati invitati gli Assessori del Comune di Messina alle Politiche Sociali e Migrazioni, Alessandra Calafiore, ed al Turismo, Vincenzo Caruso.

Al progetto hanno partecipato la Città Metropolitana di Messina con l’Ufficio Infopoint del Servizio “Turismo”, il Comune di Messina con l’Ufficio Turistico e gli Assessorati alle Politiche Sociali ed al Turismo, l’Autorità Portuale di Messina, l’Istituto Tecnico Economico Statale “Antonio Maria Jacie” e la Cooperativa Sociale Onlus Medihospes che gestisce gli SPRAR “Casa Tourè” e “Casa Michelle”.

L’obiettivo del programma è stato quello di inserire i minori migranti non accompagnati, ospiti degli SPRAR, nelle attività di informazione turistica ai crocieristi in arrivo al terminal porto di Messina, grazie anche alle loro conoscenze delle lingue inglese e francese.

L’attività di formazione dei minori è stata curata da funzionari dell’Autorità Portuale di Messina, dai dipendenti dell’Infopoint della Città Metropolitana di Messina e dagli studenti di alcune classi dei corsi Turismo dell’istituto “Antonio Maria Jaci”.

Nel corso delle ore di attività presso il terminal crocieristico, distribuite in 44 turni, i dipendenti dell’Infopoint, coadiuvati dal personale LSU della cooperativa “Il Quadrifoglio” e da dipendenti del Parco dei Nebrodi, hanno supportato i minori stranieri nell’attività informativa rivolta ai turisti sul patrimonio artistico, culturale e naturalistico della città di Messina.

I tredici ragazzi impegnati nel progetto provengono da otto paesi africani ed asiatici: Repubblica di Guinea, Senegal, Gambia, Sierra Leone, Ghana, Mali, Nigeria e Pakistan.

Nel corso della mattinata verrà proiettato un breve video delle attività svolte ed ai ragazzi coinvolti nel progetto “AccogliME” sarà consegnato un attestato di partecipazione a dimostrazione dell’apprezzamento della loro attività.

Il Progetto proseguirà con la stagione crocieristica 2020.

