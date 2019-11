Messina, aggressione al pronto soccorso del Policlinico: chiesto un incontro urgente per la sicurezza del personale medico

1 Novembre 2019 18:10

Messina, aggressioni in corsia: la Fgu chiede un incontro urgente sulla sicurezza del personale sanitario in servizio nelle aree di emergenza/urgenza

In merito all’ultima aggressione subita ai danni di un Dirigente Medico in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Messina, la FGU Dip. Università Messina, esprime solidarietà al medico coinvolto e ribadisce con forza “la necessità di aumentare il livello delle tutele all’interno dei luoghi di lavoro per bloccare un fenomeno che sta assumendo dimensioni allarmanti”.

La Fgu sollecita i vertici del Policlinico ad un incontro urgente per “adottare e porre in atto adeguate misure di sicurezza per prevenire simili “incivili atti” e garantire la normale attività lavorativa di tutto il personale medico, infermieristico ed ausiliario del Policlinico, soprattutto nei reparti a più alto rischio (pronto soccorsi ed aree di interventi di emergenza/urgenza)”.

“Auspicando un sollecito riscontro da parte della Dirigenza dell’A.O.U. Policlinico”, la FGU Dip. Università Messina ribadisce la necessità “di un maggiore impegno sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture dell’Assessorato alla Salute, poiché il problema delle aggressioni al personale medico riguarda tutti i presidi sanitari, offrendo la propria disponibilità ad una utile collaborazione, ma restando intransigente sull’attuazione di tutte le misure che garantiscano il corretto svolgimento delle attività lavorative e la tutela di tutti gli operatori sanitari ed amministrativi all’interno dell’ Azienda”.

