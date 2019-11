Messina, incidente sul lavoro all’ Atm: operaio ricoverato in codice rosso al Policlinico

30 Novembre 2019 11:12

Messina: meccanico Atm in codice rosso al Policlinico

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Messina. Un operaio Atm, addetto alla manutenzioni presso l’officina di via La Farina, mentre stava riparando un bus ha rischiato di finire schiacciato sotto il mezzo. L’operaio è stato soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda intervengono Filt Cgil e Uiltrasporti: “Ancora un incidente del lavoro colpisce Messina, un anno nero quello che si sta concludendo – dichiarano Filt Cgil e UIltrasporti – siamo certi che i fatti e le circostanze dell’incidente avvenuto oggi in Atm andranno accertate dagli organi competenti al fine di verificare le condizioni complessive in cui i lavoratori giornalmente operano e garantirne adeguati standard di sicurezza e in questo senso come sempre vigileremo”.

