Messina, stava vendendo marijuana a due minori: pusher beccato a Piazza del Popolo [NOME e DETTAGLI]

18 Novembre 2019 11:22

20enne di Messina ai domiciliari: la Polizia lo ha sorpreso mentre spacciava marijuana a due minori

Lo hanno sorpreso vicino Piazza Lo Sardo, meglio nota come Piazza del Popolo, sabato pomeriggio, intorno alle 18.00. Stava spacciando marijuana a due minori, circa 5 grammi.

A notare il passaggio di droga una pattuglia moto-montata delle Volanti che è subito intervenuta nonostante il tentativo, da parte del pusher, di nascondere la sostanza stupefacente nelle tasche dei pantaloni e di addurre giustificazioni poco credibili.

Trattasi di Alessio Chiara, messinese, 20 anni. La ricostruzione dei fatti successivamente operata dai poliziotti ha permesso di stabilire che non era la prima volta per il ventenne. Con un sistema di messaggi in codice su WhatsApp veniva contattato stabilendo già in chat di quanta droga il “cliente” aveva bisogno e il relativo prezzo.

Scattato l’arresto, il ventenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

