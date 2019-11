Messina: cambiano i percorsi delle 2 linee bus Atm 

14 Novembre 2019 11:29

Messina: le modifiche ai percorsi delle linee bus Atm 16 e 24

Nell’ambito del piano di esercizio in vigore l’Azienda Trasporti Messina ha disposto che da oggi, giovedì 14, le linee 16 e 24 subiranno delle variazioni di percorso.

La Linea 16, in andata transiterà lungo villa Dante, via Catania, rotatoria Zaera, via C. Battisti, a destra via I Settembre, Stazione Centrale, via Campo delle Vettovaglie, a sinistra via L. Rizzo, a sinistra viale San Martino, a destra via T. Cannizzaro, via P. Castelli, Gravitelli, via Pietrasanta, SP 42, piazza Gonzaga (acquedotto); al ritorno piazza Gonzaga (acquedotto), via Gelone (Montepiselli), SP 42, via Pietrasanta, via P. Castelli, via T. Cannizzaro, a destra Stazione (via La Farina), a destra viale Europa, a sinistra viale San Martino, villa Dante.

La Linea 24, in andata da Cavallotti percorrerà le vie S.M. Alemanna, I Settembre, C. Battisti, a destra T.Cannizzaro, corso Cavour, a destra Boccetta, a sinstra via Garibaldi, a destra viale Giostra, a sinistra viale della Libertà, Terminal Annunziata (transito all’interno), viale Annunziata, a destra Panoramica dello Stretto, Rialto Azzuro, Frantinaro, Ospedale Papardo; al ritorno, Ospedale Papardo, Serri, contrada Badessa, Panoramica, Rialto Azzuro, a sinistra viale Annunziata, a destra viale della Libertà, a destra viale Giostra, a sinistra via Garibaldi, via C. Battisti, a sinistra via T. Cannizzaro, a sinistra via La Farina, Stazione Centrale.

