Messina: l’associazione “Hic et Nunc” riceve il “Premio Rossana Liotta”

25 Novembre 2019 20:12

L’associazione di Messina è stata premiata per il progetto di inclusione sociale “CustodiBAGlab”

L’AIF (Associazione Italiana Formatori) ha conferito all’Associazione “Hic et Nunc” di Messina il Primo premio, per il miglior progetto di inclusione sociale, nell’ambito della II^ Edizione Premio “Rossana Liotta”.

L’iniziativa #CustodiBAGlab, realizzata dall’Associazione “Hic et Nunc”, è stata valutata dal Comitato scientifico del Premio “R. Liotta” come eccellenza in materia di inclusione sociale di persone, in particolare donne, che vivono situazioni di svantaggio.

La motivazione per la quale all’Associazione “Hic et Nunc” è stato conferito il primo posto sta nel fatto che il #CustodiBAGlab si è configurato come un’azione di welding sociale in grado di intervenire in modo personalizzato sulla persona e sui suoi bisogni attraverso la promozione del welfare capacitazionale, di attività di riciclo di materiale di scarto facendo leva sull’economia circolare e attuando azioni di contrasto della povertà culturale e del disagio sociale.

Le beneficiarie del #CustodiBAGlab, seguite in modo personalizzato da una tutor diplomata in moda, da un’assistente sociale e da due educatrici, hanno acquisito competenze in ambito sartoriale realizzando la #CustodiBAG in juta riciclata.

Quella di “Hic et Nunc” è stata una sperimentazione territoriale generata e resa possibile dalla condivisione del progetto “Stand by you” con le opere sociali che aderiscono alla Federazione Nazionale dei Centri di Solidarietà e dal prezioso supporto, in termini di amicizia e di stimolo nel lavoro, degli amici dell’APS “LavorOperAzione” e della Fondazione di Comunità di Messina. Il #CustodiBAGlab, inoltre, si è posto anche come best practice rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 147/2017, art. 3 comma 2, lettere (b ed (f, considerato che ha coinvolto sei donne, alcune delle quali segnalate dalle assistenti sociali del Comune di Messina, in quanto beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.

Valuta questo articolo