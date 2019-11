Messina, la proposta di Laimo: “Mercato di Giostra anche nel pomeriggio per il mese di dicembre”

29 Novembre 2019 09:51

Messina: Laimo chiede all’Amministrazione di prolungare anche nel pomeriggio l’attivita mercatale a dicembre

Il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo scrive all’assessore Dafne Musolino ed al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese (Servizio Commercio su Aree Pubbliche) chiedendo di prolungare anche nelle ore pomeridiane, l’attività commerciale nell’area del mercato rionale di Giostra, per la mensilità di dicembre, che come sappiamo è uno dei mesi più produttivi per le attività commerciali.

Laimo afferma di aver ricevuto tale richiesta da più fronti, ovvero sia dai mercatali che dalla cittadinanza, dando anche la possibilità a chi al mattino lavora di poter sfruttare le ore pomeridiane per qualche acquisto natalizio e non solo, cosicome avviene in tante altre città d’Italia.

“Tale richiesta, senza dubbio legittima, è figlia anche delle recenti modifiche al regolamento dei mercati cittadini, continua il Consigliere Laimo, che danno la possibilità ai nostri commercianti locali di svolgere al meglio la propria attività mercatale, anzi è arrivata anche fin troppo tardi, ma come si dice meglio tardi che mai!.

Adesso la parola passa ai Dipartimenti di Competenza e si attende una celere risposta dall’Assessore Musolino, la quale si è sempre mostrata sensibile alle richieste del settore mercati”.

