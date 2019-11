Messina celebra il 4 novembre: cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti

2 Novembre 2019 11:41

Messina: il 4 novembre, in occasione della “Festa dell’Unità Nazionale-Giornate delle Forze Armate”, avrà luogo in Piazza Unione Europea una cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Il 4 novembre 2019 alle ore 10, in occasione della “Festa dell’Unità Nazionale-Giornate delle Forze Armate”, avrà luogo in Piazza Unione Europea a Messina una cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Alla manifestazione presenzierà l’On. Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e Finanze che passerà in rassegna le rappresentanza militari, accompagnato dal Prefetto, dott.ssa Maria Carmela Librizzi e dal Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Luigi Robusto. La cerimonia vedrà la partecipazione di Autorità religiose, civili e militari, rappresentanze delle Forze Armate, dei corpi armati dello Stato e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nonchè scolaresche. Saranno presenti il Gonfalone della città di Messina (decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare), il Gonfalone della Città Metropolitana di Messina, il Medagliere del Nastro Azzurro ed i Vessilli ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Saranno inoltre presenti la Banda Musicale “Santa Cecilia” di S. Stefano Medio ed il Coro del Comando Provinciale della Guardia di Finanza integrato da un tenore ed un soprano dell’Arma dei Carabinieri. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse la cerimonia di svolgerà presso il Teatro “Vittorio Emanuele”.

