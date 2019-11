13 Novembre 2019 20:15

Incidente a Messina: violento impatto tra bus e auto

Incidente questa sera Messina. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Corso Cavour: i mezzi coinvolti sono un bus di linea dell’ATM e un’auto. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento e sul posto è già intervenuta la Municipale. Probabilmente lo scontro è avvenuto a causa di una mancata precedenza. Per i passeggeri del bus solo tanto spavento, fortunatamente non si registrano feriti gravi.

