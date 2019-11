Messina, l’ex giunta Accorinti diserta il confronto con l’Amministrazione. Il Sindaco De Luca: “sono dei vigliacchi”

16 Novembre 2019 16:30

Messina, l’ex giunta Accorinti diserta il confronto con l’Amministrazione. Il Sindaco De Luca: “paralizzati dalla vergogna e dalla consapevolezza di aver dato il colpo di grazia alla città”

Oggi presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, doveva esserci il confronto tra l’attuale Giunta De Luca e quella Accorinti, per un dibattito costruttivo, sui chiaroscuri di tante vertenze ereditate dall’Amministrazione in carica. “Da oltre un mese avevamo fissato la data, ma evidentemente questi personaggi sono stati paralizzati dalla vergogna e dalla consapevolezza di aver dato il colpo di grazia alla città. Da oggi non risponderemo più alle provocazioni di questi personaggi in cerca di autore, perché non hanno alcun titolo a disquisire delle problematiche della città”. Lo riferisce il sindaco della città di Messina, on. Cateno De Luca, a margine del mancato confronto. “Nella vita tutti possiamo sbagliare – conclude il Primo cittadino – ma non è consentito a nessuno di comportarsi da vigliacco e da mistificatore”.

