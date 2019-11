Messina, Gioveni e Cacciotto: “Addobbi natalizi anche nelle zone periferiche della città”

30 Novembre 2019 10:04

I consiglieri Gioveni e Cacciotto: “Anche per le periferie di Messina è Natale, sarebbe un bel gesto abbellire anche i villaggi con addobbi natalizi”

“Mentre si moltiplicano le iniziative del Natale per il centro città ad essere emarginate, come spesso accade sono le periferie. Purtroppo è storia di ogni anno, le risorse sono poche e si punta sempre al salotto centrale della città.

Ovviamente siamo d’accordo che il centro città debba essere lo spazio maggiormente “curato” anche per il Natale ma dare un segnale ai villaggi non sarebbe male, anzi”- è quanto affermano in una nota congiunta il consigliere comunale Gioveni e il consigliere della Terza Circoscrizione Cacciotto.

I consiglieri ricordano che durante l’amministrazione Buzzanca, l’ex assessore all’arredo Urbano Elvira Amata fece collocare un albero di Natale in ogni villaggio: “Qualcosa di straordinario che purtroppo risulto è rimasto un caso isolato.

Sarebbe dunque un bel gesto se l’Amministrazione De Luca per ogni Villaggio desse un segnale, anche piccolo di Natale. In fondo anche per le periferie di Messina, in cui vive e pulsa il cuore di tantissimi messinesi è Natale”.

