Messina: domani studenti in piazza per la Giornata internazionale per l’ambiente

28 Novembre 2019 14:57

Domani a Messina il corte studentesco, ecco come cambia la viabilità in città

In occasione della “Giornata Internazionale per l’Ambiente”, domani, venerdì 29, si svolgerà una manifestazione studentesca con un corteo che partirà alle ore 9.30 da piazza Antonello, impegnando corso Cavour e le vie T. cannizzaro, C. Battisti e Garibaldi lato mare, con arrivo a piazza Unione Europea ove è previsto un dibattito conclusivo alle 13 circa.

La viabilità

Dalle 9, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, sarà quindi interdetto il transito veicolare in piazza Antonello; su corso Cavour, tra piazza Antonello e via T. Cannizzaro; in via T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via C. Battisti; in via C. Battisti, tra le vie T. Cannizzaro e Garibaldi; ed in via Garibaldi, tra via C. Battisti e largo Minutoli.

Valuta questo articolo