Un Natale pieno di giocattoli per i bimbi ricoverati in ospedale: a Messina parte la gara di solidarietà

25 Novembre 2019 10:50

Regalare un sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale a Natale: l’iniziativa di un gruppo di mamme di Messina

Giocattoli per i bimbi in ospedale a Natale. È l’iniziativa di alcune mamme messinesi, riunite nel gruppo fb “Prima di tutto mamme”: l’obiettivo è quello di regalare un sorriso ai piccoli pazienti che trascorreranno le festività natalizie ricoverati. Chi vuole contribuire alla lodevole iniziativa, può farlo giovedì 28 novembre dalle 15:30 alle 18:30 e martedì 3 dicembre dalle 9;30 alle 12:30, recandosi in via Cesare Battisti 191 e donando un gioco nuovo o usato (purché sia in buone condizioni). I giocattoli raccolti dalle mamme verranno consegnati ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del Policlinico di Messina.

Info al numero 340-5484771.

