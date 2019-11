Messina, pesanti sanzioni per due esercizi commerciali: multe per oltre 23 mila euro e sequestrati 93 chilogrammi di merce

8 Novembre 2019 12:45

Messina: pesanti sanzioni per due esercizi commerciali. Nella circostanza sono stati sequestrati 93 chili di merce, tra cui carne bovina, pollame, pesce spada, gamberoni e totani

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’operazione “Quartieri Sicuri”, i poliziotti delle Volanti di Messina, con l’ausilio della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei Tecnici della Prevenzione del SIAN, hanno effettuato dei controlli presso gli esercizi commerciali, sia sotto il profilo amministrativo che quello igienico sanitario. I servizi hanno interessato la zona centro della città. In particolare sono state sottoposte ad ispezione un panificio ed una gastronomia da asporto. Gli accertamenti esperiti dagli operatori hanno consentito di appurare, per entrambi gli esercizi commerciali, la mancanza della licenza SCIA, dei requisiti generali in materia d’igiene e della rintracciabilità degli alimenti. A carico della gastronomia sono state evidenziate ulteriori irregolarità relative al registro scarico olii, all’omessa indicazione degli allergeni, all’assenza del piano di autocontrollo HACCP, alla violazione delle procedure controllo infestanti, ai contenitori dei rifiuti non idonei, alla mancata formazione del personale. Inoltre, il titolare della gastronomia è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Nella circostanza sono stati sequestrati 93 chilogrammi di merce, tra cui carne bovina, pollame, pesce spada, gamberoni e totani. A seguito delle verifiche sono state irrogate complessivamente sanzioni per oltre 23.000,00 euro.

