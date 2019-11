Messina: elezioni al Policlinico dell’Università degli Studi di Messina, la soddisfazione dell’associazione Figli d’Ippocrate e del gruppo studentesco di Infermieristica

16 Novembre 2019 20:12

L’associazione Figli d’Ippocrate ed il gruppo studentesco di Infermieristica, esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle votazioni che si sono svolte nelle giornate di ieri ed oggi, 14 e 15 Novembre, nei tre Dipartimenti afferenti all’area Policlinico-Universitaria dell’Università degli Studi di Messina, e che hanno portato all’elezione di Pierluca Picciolo, Domenico Zappia e Marta Tinè, come Rappresentanti in seno al Consiglio degli studenti rispettivamente dei Dipartimenti di “Patologia umana e dell’adulto e dell’età evolutiva Gaetano Barresi”, “Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali” e “Medicina clinica e sperimentale”.

Un triplice grande risultato che è rafforzato anche dai numeri, vista l’unanimità raggiunta in tutti e tre i Dipartimenti (per la prima volta anche in uno dei Dipartimenti storicamente più contesi come quello di Patologia umana) e manda un chiaro segnale di unità e capacità di conquistare l’intera area policlinico-universitaria.

Alfredo Manuli, coordinatore dei gruppi universitari, ringrazia la coalizione, l’associazione UnixMe ed in particolar modo l’associazione Morgana per aver contribuito ad ottenere questo splendido risultato.

Pierluca Picciolo, studente iscritto al 4º anno di Medicina e Chirurgia, Domenico Zappia, iscritto al 3º anno di Scienze Motorie Sport e Salute e Marta Tiné, iscritta al 2º anno di Infermieristica, ringraziano i consiglieri di dipartimento che li hanno onorati della loro fiducia e si dichiarano pronti a rappresentare le istanze ed esigenze di tutti, al di là dei singoli gruppi di appartenenza.

