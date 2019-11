Messina: ecco il nuovo direttivo dell’Aiig, presentato il programma 2019/2020

13 Novembre 2019 20:08

Messina, ecco il nuovo direttivo Associazione Italiana Insegnanti di Geografia

E’ stato presentato il nuovo direttivo dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti Geografia) sezione di Messina, così composto: prof.ssa Stefania La Malfa Presidente, prof.ssa Daniela Arcoraci Vice presidente, Segretario e Responsabile regionale eventi e accoglienza, prof. Gabriele Anzà Tesoriere e Responsabile delle attività rivolte alla conoscenza del territorio.

Il programma 2019/2020

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte numerosi associati dell’AIIG, è stato presentato il programma 2019/2020 che prevede come primo appuntamento un’escursione a Morgantina, Aidone e Piazza Armerina domenica 17 novembre. Il programma prevede poi attività legate al periodo natalizio con un concerto in collaborazione con l’ADSetT e una visita guidata al museo “Messina nel ‘900”. Durante l’anno sono previste escursioni a San Marco D’Alunzio, Santo Stefano di Camastra,- Padula, Grotte di Pertosa, Paestum,- Castiglione e le Cantine Patria di Soliccchiata. Ad Aprile si svolgerà la Notte Europea della Geografia. Si terranno inoltre numerose attività laboratoriali quali il corso di formazione/ aggiornamento “Geography for future. La geografia per un mondo che cambia, laboratorio metodologico-didattico rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. “Sapori geografici: la Sicilia”, a cura delle prof,sse Giosy Costa e Maria Teresa Taviano in collaborazione con l’ITS “Albatros”, laboratorio teorico-pratico di 4 incontri finalizzato alla riscoperta dei sapori della tradizione nostrana, dalla pasticceria ai vini, passando attraverso i principali piatti siciliani. Interessante poi il “Geo-gaming” un progetto a livello regionale e provinciale rivolto alle scuole primarie, una mostra sulla città di Messina, che sarà realizzata coinvolgendo studenti delle scuole e i soci. Verranno inoltre proposte passeggiate in città alla scoperta delle sue bellezze e dei suoi numerosi scorci con lo scopo di apprezzarne il valore. L’AIIG oltre al compito di svolgere attività di formazione per docenti, favorire incontri tra insegnati di diversi ordini e gradi e tutelare l’insegnamento della geografia, si propone altri obiettivi come la promozione e la tutela del dei beni ambientali e culturali, la diffusione dell’educazione e della cultura geografica favorendo scambi e accordi con enti e organizzazioni, la promozione della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico e la promozione di partenariati e forme di cooperazione con istituzioni con lo scopo di attuare progetti interculturali, scambi internazionali e gemellaggi.

“La geografia – spiega Stefania La Malfa – che è considerata dalle Nuove Indicazioni Nazionali MIUR, cerniera tra le discipline umanistiche e scientifiche , ci dà una chiave di lettura del mondo in cui viviamo : dalla realtà locale a quella globale. E’ uno studio che stimola la curiosità e la capacità di osservare ed esplorare permette anche a chi non può farlo di “Viaggiare” e conoscere realtà diverse e/o scoprire che persone di altre culture fanno già parte integrante del nostro piccolo mondo. Anche grazie all’AIIG possiamo far crescere la consapevolezza dell’importanza della geografia a partire dalla scuola. L’AIIG nazionale si sta già da tempo confrontando con il MIUR affinché rivaluti e valorizzi l’insegnamento della geografia, che è quasi scomparsa, dalle scuole secondarie di secondo grado e ,anche come sezione Messina – prosegue La Malfa – ci stiamo impegnando per far sì che possa avere il giusto riconoscimento nelle nostre scuole. Come AIIG sez Messina ci proponiamo di valorizzare le competenze dei nostri soci creando gruppi di lavoro provinciali e interprovinciali AIIG e relazioni con tutti quegli attori istituzionali e sociali che hanno a cuore il nostro territorio convinti che sia necessario riscoprire e riappropriarci dei nostri spazi per far rinascere un senso di appartenenza positivo e propositivo ”.

Valuta questo articolo