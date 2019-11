Messina, sussidio per i disabili gravissimi: riaperti i termini per presentare domanda

6 Novembre 2019 11:31

A.S.P. Messina: riaperti i termini per la presentazione delle domande per il beneficio economico ai disabili gravissimi

La disabilità gravissima è uno stato di patologia che comporta grande sofferenza per i soggetti interessati, e notevole disagio per i “Caregiver”, ovvero i familiari che assistono i malati con questo tipo di patologia; la legislazione sanitaria prevede un assegno mensile che l’A.S.P. di Messina eroga puntualmente alla fine del mese ai soggetti che ne hanno i presupposti di legge.

Per i nuovi casi dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno è possibile presentare istanza al distretto sanitario competente per territorio per essere sottoposto a visita da parte delle U.V.M. e se ricorrono i requisiti essere ammessi al beneficio economico di cui all’art. 3 del D.M. 26.09.2016.”

