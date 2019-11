Messina, al Liceo Bisazza cerimonia in memoria di Giuseppe Sorrenti: verrà donato un defibrillatore alla scuola

4 Novembre 2019 10:27

Domani al Bisazza la cerimonia in memoria di Giuseppe Sorrenti, 29enne di Messina ed ex studente del liceo scomparso lo scorso 10 ottobre. Gli amici di Giuseppe doneranno alla scuola un defibrillatore

Martedì 5 novembre, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “F. Bisazza” di Messina, si terrà la cerimonia di commemorazione di Giuseppe Sorrenti, ex studente del Liceo, prematuramente scomparso, all’età di 29 anni, il 10 ottobre a Lucca. Il ragazzo è stato stroncato da un malore poco dopo essere entrato in campo per una partita di calcio.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Gammeri, i Genitori ed i fratelli, uno dei quali Francesco ex studente del Liceo, gli ex compagni e i docenti del Liceo ricorderanno Giuseppe ed il suo percorso di studi, che lo ha condotto a diventare un’eccellente promessa nel campo dell’Ingegneria navale.

In tale occasione, gli amici di Giuseppe doneranno alla scuola un defribillatore, strumento indispensabile per l’intervento immediato in caso di scompenso cardiaco.

