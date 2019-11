Olio d’Oliva: a Messina un corso professionale per appassionati e agronomi

13 Novembre 2019 13:05

A Messina un corso professionale per aspirante assaggiatore di olio di oliva

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Messina, nell’ambito della programmazione delle attività formative, organizza il Corso per il conseguimento dell’idoneità fisiologica all’assaggio degli oli vergini di oliva, valido per l’iscrizione all’Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva (Reg. CEE 2568/91 e s.m.i. e del De. M. 18/06/2014), con particolare attenzione alla valorizzazione degli oli siciliani.

Si tratta del primo step per poi richiedere l’iscrizione all’elenco dei tecnici ed esperti di oli vergini di oliva, diventando quindi assaggiatori professionali. Il corso inizia giovedì 28 novembre 2019, per proseguire nei giorni 29 e 30 e nei giorni 6 -7 dicembre, durata (40 ore). Le lezioni si svolgeranno a Messina, Sede dell’Ordine, Via E. Lombardo Pellegrino, n. 103. Ai Dottori Agronomi e Forestali saranno riconosciuti 5 CFP caratterizzanti.

I principali argomenti trattati nel corso

– Introduzione all’analisi sensoriale.

– Il metodo C.O.I. per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini.

– Caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva.

– Olivicoltura e gli effetti sulla qualità degli oli di oliva.

– Influenza della tecnologia sulla qualità degli oli di oliva.

– La legislazione in campo oleicolo.

– Produzione e consumi nel mondo.

– Standardizzazione delle metodologie di controllo.

Oltre alle lezioni teoriche tenute da esperti del settore:

Prof. Giacomo Dugo

Dott. Agronomo Ernesto Puglisi Allegra

Dott. Agronomo Pippo Ricciardo

Dott. Agronomo Pierluigi Crescimanno

Dott. Antonio Cimato

Dott. Agronomo Piero Catena

Sono previste delle prove pratiche sensoriali : n. 4 serie di prove selettive di riallineamento dei difetti di AVVINATO, RANCIDO, RISCALDO E AMARO.

Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive sarà rilasciato, a cura del responsabile del corso, un attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine.

Quota di partecipazione: 250 Euro

