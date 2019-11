Concorso Vigili urbani a Messina: venerdì 22 novembre la prova preselettiva

19 Novembre 2019 20:03

Venerdì a Messina la prova preselettiva per l’assunzione di 46 agenti di Polizia Municipale: sarà attivo un servizio navetta Atm

Si è svolto questa mattina nei locali dell’assessorato alla Polizia Municipale, alla presenza dell’assessore al ramo Dafne Musolino e di rappresentanti dell’Ufficio Concorsi, dell’Atm e della Polizia Municipale, un tavolo tecnico per definire i dettagli tecnici e operativi in vista dello svolgimento della prova preselettiva finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 46 agenti di Polizia Municipale. È stato confermato che la preselezione si svolgerà venerdì 22 novembre, alle ore 15, nelle aule del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina a Papardo. Le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle 14,30 nei locali dove si svolgerà la prova preselettiva. La prova avrà durata di un’ora e si svolgerà in contemporanea per tutti i concorrenti che verranno distribuiti in 15 aule presidiate dalla Polizia Municipale. Al termine della prova si procederà alla correzione delle schede e, di seguito, la Commissione redigerà la graduatoria di coloro che verranno ammessi alla prova scritta. Si raccomanda ai partecipanti di portare la ricevuta di registrazione alla prova preselettiva che fungerà da titolo abilitante al trasporto.

Servizio navetta Atm

Per raggiungere la sede del concorso, l’ATM, su richiesta del Comune, ha istituito un servizio navetta che partirà dall’Annunziata e trasporterà i candidati sino a destinazione. Il servizio, attivo dalle 12 alle 14, sarà garantito fino a quando tutti i candidati avranno raggiunto la sede del concorso e proseguirà sino al termine della prova.

