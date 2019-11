Risanamento: il Comune di Messina acquista altri 20 alloggi per le famiglie baraccate

15 Novembre 2019 15:20

Il Comune di Messina acquista altri venti alloggi per il risanamento. Le abitazioni sono dislocate su tutto il territorio comunale da Giampilieri a Mortelle e saranno destinate ai trentasei nuclei familiari delle case D’Arrigo. Entro il 31 dicembre si chiuderà uno stock importante di 100 – 120 immobili

Il Comune di Messina acquista altri venti alloggi per il risanamento. Stamattina alla presenza del sindaco Cateno De Luca e del presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria, insieme ai componenti del CdA Alessia Giorgianni e Giuseppe Aveni, si è tenuto a Palazzo Zanca un incontro con i notai Fabio Tierno e Bernardo Maiorana per il rogito della compravendita.

“Anche l’acquisto di oggi è stato effettuato con i fondi Pon Metro – ha dichiarato il Sindaco – e si aggiunge a quello di altre venti unità abitative avvenuto lo scorso 23 ottobre in modo tale da completare così la rendicontazione del Pon Metro che riguarda circa 3 milioni e mezzo di euro. L’Agenzia per il Risanamento sta selezionando settanta immobili per assegnarli a Capacity, che non ha più immobili, e per noi è fondamentale mettere a sistema tutti i programmi. Entro il 31 dicembre si chiuderà uno stock importante di 100 – 120 immobili. Attualmente abbiamo nel cassetto circa 14 milioni di euro della legge 10 che dobbiamo assolutamente spendere entro il 31 dicembre. L’obiettivo conclusivo è quello di arrivare all’acquisto di circa 200 immobili che ci consentirà di risolvere varie criticità e con oggi prosegue il nostro percorso di risanamento attraverso atti concreti”. “È un altro piccolo passo in avanti – ha aggiunto il presidente Scurria – verso la soluzione di un annoso problema. È chiaro che ci muoviamo con la massima celerità. Queste venti abitazioni, come le precedenti, sono dislocate su tutto il territorio comunale da Giampilieri a Mortelle e saranno destinate ai trentasei nuclei familiari delle case D’Arrigo. Ringrazio lo staff e i collaboratori di A.Ris.Me per la dedizione nel lavoro svolto”.

