Era ai domiciliari ma vendeva la cocaina in casa: pusher arrestato a Messina [FOTO e DETTAGLI]

21 Novembre 2019 14:30

Giardini Naxos (Messina): sottoposto agli arresti domiciliari vendeva cocaina, arrestato dai Carabinieri di Taormina

Nel pomeriggio di ieri, a Giardini Naxos, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina hanno arrestato il 32enne C.C., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso dei servizi tesi alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della locale Stazione avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo che, in passato, era stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed attualmente era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Pertanto, ritenendo che C.C. potesse essere dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina hanno effettuato dei servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione.

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno notato un giovane, giunto a bordo di uno scooter, entrare nel portone del condominio ove risiede C.C., uscendone poco dopo.

Il giovane è stato sottoposto a controllo. A seguito della perquisizione personale e veicolare effettuata dai militari il ragazzo è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 0,3 grammi, confezionata in un involucro di cellophane di colore bianco termosaldato.

Rinvenuto lo stupefacente, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione all’interno del domicilio di C.C. circondando l’abitazione e controllando anche il retro del palazzo. Mentre i militari dell’Arma entravano in casa, il dispositivo di controllo all’esterno notava una donna, la madre dell’arrestato, che usciva velocemente dall’abitazione, dirigendosi nel cortile per occultare un contenitore per alimenti dietro un muretto. I Carabinieri hanno recuperato quel contenitore appurando che al suo interno vi era del riso crudo che nascondeva 2 involucri di cellophane di colore bianco contenenti complessivamente poco meno di 10 grammi di cocaina in polvere ed una dose del peso di circa 0,3 grammi confezionata nello stesso tipo di involucro termosaldato in cellophane di colore bianco che era stato poco prima recuperato addosso al giovane conducente dello scooter. Inoltre, nel corso della perquisizione è stato anche rinvenuto un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente ed il bilancino sono stati sequestrati e C.C. è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina “Gazzi” mentre il giovane consumatore è stato segnalato alla Prefettura di Messina per uso personale di sostanze stupefacenti.

