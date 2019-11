Messina: l’appello per i cani del clochard Thomas, 7 “figli pelosi” rimasti senza padrone

29 Novembre 2019 11:10

Messina: i cani del clochard Thomas per il momento rimarranno nel caravan, in attesa di una sistemazione definitiva

In merito alla vicenda relativa alla morte del clochard Thomas che viveva in una roulotte con i suoi amati sette cani, il consigliere comunale Ugo Zante ha segnalato all’assessore con delega alla Dimora degli Animali Massimiliano Minutoli la necessità di un tempestivo intervento per la cura dei cani rimasti senza padrone. L’Assessore ha risposto positivamente alla richiesta del consigliere Zante provvedendo a programmare un immediato controllo veterinario per gli animali che intanto rimarranno nel caravan dove vivevano con il senzatetto, in attesa di una definitiva collocazione. L’assessore Minutoli ha ringraziato i volontari che hanno preso a cuore questa situazione prodigandosi nel temporaneo accudimento dei cani.

