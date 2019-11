Messina: chiusa temporaneamente una nota discoteca, riscontrate irregolarità che creavano “grave pericolo per l’incolumità degli spettatori”

8 Novembre 2019 12:35

Messina: la Polizia di Stato chiude temporaneamente una nota discoteca milazzese. A firmare il provvedimento il Questore Vito Calvino

È stato notificato oggi, dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Milazzo, il decreto di sospensione dell’attività di trattenimenti danzanti, emesso dal Questore di Messina Vito Calvino, a carico di una nota discoteca del capoluogo mamertino. Il provvedimento è scaturito, a seguito dei controlli amministrativi effettuati, lo scorso 20 ottobre, dagli agenti del locale Commissariato coadiuvati dai colleghi della Divisione Polizia Amministrativa della Questura. In quella circostanza sono state riscontrate diverse irregolarità, che creavano grave e concreto pericolo per l’incolumità degli spettatori. Nello specifico avrebbe dovuto ospitare 450 persone a fronte di un numero notevolmente superiore di avventori presenti, di queste 200 erano distribuite su due soppalchi che ne avrebbero potuto contenere 75. Quanto accertato ha permesso, dunque, al Questore di disporre la sospensione della relativa licenza nonché la chiusura per 15 giorni del locale, con il preciso scopo di prevenire situazioni analoghe a quelle di cui sopra, pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

