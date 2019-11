Messina: inaugurata presso la caserma “A. Bonsignore” la mostra dedicata al generale Carlo Alberto dalla Chiesa: “eroe del nostro tempo” [FOTO]

4 Novembre 2019 15:06

Messina: inaugurata questa mattina nei saloni di rappresentanza della Caserma “A. Bonsignore” la mostra dedicata a Carlo Alberto dalla Chiesa

Questa mattina alle ore 12.00, nei saloni di rappresentanza della Caserma “A. Bonsignore”, il Gen. C.A. Luigi Robusto, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha inaugurato, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia e con l’intervento del SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’ECONOMIA ON. ALESSIO VILLAROSA, la mostra dedicata al Generale CARLO ALBERTO DALLA CHIESA “MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE E MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE” – “EROE DEL NOSTRO TEMPO”.

MADRINA DELL’EVENTO è stata il PREFETTO DI MESSINA MARIA CARMELA LIBRIZZI a suggellare il legame tra il Generale e Prefetto Dalla Chiesa con le Istituzioni in cui ha sempre creduto e che ha rappresentato con onore e fedeltà.

Nel corso del suo breve intervento il Generale Robusto ha ricordato quando, appena 25enne, al primo incarico di servizio nell’Arma dei Carabinieri era stato alle dipendenze del Generale Dalla Chiesa sottolineando che “ oggi come allora – a quarant’anni di distanza l’esempio ed i valori professati dal Generale Dalla Chiesa sono ancora vivi ed attuali fra i giovani” ed ha voluto rappresentarlo facendo notare come “in quasi ogni caserma dell’Arma dei Carabinieri sia presente una foto del Generale, affissa dagli stessi militari, che è emblema del messaggio di coraggio e verità che egli ha saputo tramandare a tutte le generazioni di carabinieri”.

Particolarmente significativa è stata poi la presenza all’inaugurazione odierna di giovani e studenti che hanno partecipato attivamente all’evento ed in particolare è stato molto apprezzato il dono, fatto dagli studenti dell’Istituto Antonello di Messina, di un quadro realizzato da loro in cui hanno sintetizzato graficamente quello che hanno recepito del pensiero portato fino all’estremo sacrificio personale del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La mostra inaugurata quest’oggi, attraverso un percorso espositivo con pannelli illustrativi ricchi di fotografie ed immagini dell’epoca, ripercorre i momenti salienti della sua vita professionale vissuti durante la lunga milizia nell’Arma dei Carabinieri ma anche nel breve periodo in cui è stato Prefetto di Palermo e tratteggia anche momenti di vita privata ed in particolare di vita familiare che risaltano i grandi principi morali del Generale Dalla Chiesa.

La mostra, inoltre, è arricchita anche da una suggestiva esposizione di uniformi, cimeli e documenti dell’epoca. E’ esposta una riproduzione dell’uniforme indossata dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri (10.12.1981 – 05.05.1982) ma anche documenti originali a sua firma che richiamano gli interventi di etica morale e professionale durante i periodi di comando nell’Arma dei Carabinieri, nonché atti di Polizia Giudiziaria relativi alle indagini sull’agguato che portò al suo assassinio ed a quello della propria consorte il 3 settembre 1982 in via Isidoro Carini a Palermo.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 22 novembre presso i saloni di rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri Culqualber – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 mentre il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

