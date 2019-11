Messina: i Carabinieri del Comando Interregionale Culqualber celebrano la Patrona dell’Arma

19 Novembre 2019 18:06

I Carabinieri di Messina celebrano la “Virgo Fidelis”, il “78° anniversario della battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”

Giovedì 21 novembre, alle ore 17.30, presso la Basilica Santuario Maria SS.Ma del Tindari, i Carabinieri del Comando Interregionale Culqualber celebreranno la Celeste Patrona dell’Arma “Maria Virgo Fidelis”, il “78° anniversario della battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Una celebrazione religiosa sobria ma intensa, voluta dal Comandante Interregionale, Gen. C.A. Luigi Robusto, per stringersi insieme – Istituzioni e popolazione – alla Madre Celeste.

La Beatissima Vergine Maria, invocata col nome di Virgo Fidelis, è diventata “... massima Patrona Celeste dell’intera famiglia militare italiana chiamata Arma dei Carabinieri ...” a seguito di un “breve apostolico” promulgato, il 14 novembre 1949, da Sua Santità Papa Pio XII e viene annualmente commemorata il 21 novembre, ricorrenza dell’eroica Battaglia di Culqualber, in cui il 1° battaglione Carabinieri e Zaptié mobilitato, il 21 novembre 1941, si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa.

Il 21 novembre si celebra anche la “Giornata dell’Orfano”.

Valuta questo articolo