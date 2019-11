Messina, bancarotta fraudolenta: due fratelli condannati, devono scontare 4 anni e 6 mesi

9 Novembre 2019 14:16

Tusa (Messina): Carabinieri eseguono due ordini di esecuzione per la carcerazione, arrestati due fratelli condannati per bancarotta fraudolenta

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tusa, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, hanno arrestato due fratelli di Tusa, il 63enne D.P. ed il 53enne D.O., entrambi condannati in via definitiva alla pena complessiva di 4 anni e 6 mesi per il reato di bancarotta fraudolenta continuata e in concorso, commessa nel mese di dicembre del 2008.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Termini Imerese (PA) per l’espiazione della pena.

