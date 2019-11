Giornata in memoria delle vittime della strada: al Liceo La Farina il ricordo di Aurora De Domenico, ci sarà anche il Prefetto di Messina

15 Novembre 2019 19:18

Il Prefetto di Messina e le Forze dell’Ordine incontreranno i compagni di classe di Aurora, la 14enne morta in un incidente stradale lo scorso 24 agosto

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” che ricorre domenica 17 novembre, il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, martedì 19 novembre alle ore 11,00, si recherà presso l’I.I.S. “La Farina” , liceo frequentato da Aurora De Domenico, giovane studentessa che ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto a Messina lo scorso 24 agosto.

Nell’occasione il Prefetto incontrerà gli studenti al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sulle gravi problematiche che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della strada e da condotte di guida non sempre esemplari.

I compagni di classe di Aurora la ricorderanno e faranno una riflessione sul valore della vita e sui tragici effetti di questi eventi drammatici, facendo riferimento anche alle altre giovani vittime della strada di quest’anno.

All’incontro prenderanno parte anche i vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, della Polizia Metropolitana e della Polizia Municipale, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina e la Presidente dell’ Associazione italiana familiari e vittime della strada.

Valuta questo articolo