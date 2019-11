Messina si illumina di arancione per dire NO alla violenza sulle donne

28 Novembre 2019 20:04

Il Soroptimist di Messina aderisce alla campanga Orange The World. I monumenti della città si illuminano di arancione: “un gesto simbolico per lanciare un messaggio importante a tutte le donne che sono vittime di violenza: non siete sole”

Il Soroptimist International Club Messina presieduto da Viviana Girasole come ogni anno aderisce alla campagna mondiale Orange the World, colora il mondo di arancione, che inizia il 25 novembre e si conclude il 10 dicembre, giornata per i diritti umani.

Per dire NO alla violenza, in collaborazione con il comune e la prefettura sono stati illuminati d’arancio alcuni dei più importanti monumenti della città: la Prefettura, il Santuario di Montalto e la Fontana del Nettuno.

Un’azione concreta, portata avanti sotto il segno del colore arancione, scelto dal Soroptimist International, per mobilitare le coscienze, per ribadire che solo con l’impegno di tutti e con uno sguardo diverso è possibile cambiare realmente.

Illuminare i monumenti per sensibilizzare l’opinione pubblica. Una luce nel buio simbolo di speranza, per guardare al futuro con fiducia.

“Un gesto simbolico, spiega la presidente Viviana Girasole, per lanciare un messaggio importante a tutte le donne che sono vittime di violenza: non siete sole. Quella luce che oggi simbolicamente illumina i nostri monumenti è la stessa luce illumina la loro vita. È la luce del futuro radioso che meritano e al quale hanno diritto. Il motto è #decidoio e grazie alla collaborazione con le istituzioni possiamo davvero fare la differenza.”

