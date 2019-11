Messina, Anymore Onlus organizza Contaminazioni Fest

28 Novembre 2019 22:45

Messina: colori, arte, musica e solidarietà, questi saranno gli ingredienti del Contaminazioni Fest organizzato da Anymore Onlus

Colori, arte, musica e solidarietà, questi saranno gli ingredienti del Contaminazioni Fest organizzato da Anymore Onlus. Manifestazione che avrà inizio il 30 novembre e che terminerà il 19 dicembre. Il tutto si svolgerà in diverse le sedi: Messina, Barcellona P.G., Venetico e Spadafora. Un appuntamento arrivato alla sua quarta edizione e che continua a crescere grazie alla grande volontà degli organizzatori di portare avanti un progetto fatto d’amore e fratellanza. Tra gli eventi più attesi in programma c’è sicuramente la sfilata L’Afrique c’est chic che si svolgerà domenica 1 dicembre a partire dalle 18:00 presso la Chiesa Santa Maria Alemanna di Messina. Una passerella fatta con abiti “Afro” organizzata e ideata in collaborazione tra Kanö sartoria sociale, la stilista Cettina Bucca e accessori maGAZZIno tessile con Mouloud Bottega tessile. Modelle e modelli indosseranno abiti disegnati e realizzati da Cettina Bucca, i capi porteranno il nome di alcune città africane e verranno messi in vendita a fine serata, il ricavato sarà interamente devoluto ad Anymore Onlus per sostenere il progetto Sanyang in Gambia.

La serata sarà condotta dal noto giornalista e presentatore Giovanni Remigare, il quale, guiderà per mano tutti i presenti in un viaggio tra colori e musica afro il tutto all’insegna della solidarietà. Durante l’evento Anymore Onlus, che in questi giorni compirà 10 anni di attività, farà conoscere al pubblico i progetti in essere e quelli futuri. All’interno della Chiesa saranno presenti alcuni stand in cui si possono trovare prodotti alimentari equosolidali di Altromercato e Libera Terra, ci saranno inoltre le crezioni di Klart e di Mouloud Bottega Tessile, Kanö sartoria sociale, i mini presepi di Antonio Fenech e l’esposizione fotografica di Federico Ficarra dal titolo Serie D Messina, il rione Taormina. Tutto pronto, dunque, per una bellissima serata di musica, moda e soprattutto contaminazione, quella solidale promossa e da sempre sognata da Anymore Onlus. Appuntamento domenica 1 dicembre ore 18:00 Chiesa Santa Maria Alemanna, Messina.

