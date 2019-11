Messina, paura all’Annunziata: anziano precipita in un tombino aperto [VIDEO]

12 Novembre 2019 17:47

8 secondi di video raccontano in che condizioni è ridotta Messina: anziano sprofonda dentro un tombino scoperchiato. Alcuni ragazzi filmano tutta la scena e nessuno lo ferma in tempo

8 secondi di video raccontano in che condizioni è ridotta la città di Messina. Questo pomeriggio all’Annunziata un anziano che camminava sul marciapiede è precipitato in un tombino scoperchiato. Le immagini sono state riprese da alcuni ragazzi, che in quel momento stavano registrando il video da mandare al sindaco proprio per segnalare la voragine sul marciapiede.

“Un video che provoca solo rabbia”

Le immagini hanno fatto subito il giro della rete e sull’episodio interviene la consigliera della VI Circoscrizione Lorena Fulco, che esprime indignazione per il fatto nessuno dei ragazzi abbia fermato in tempo l’anziano. E in effetti, come si evince dalle immagini, l’autore del video ha continuato a filmare la scena: il video termina non appena l’anziano cade nel tombino. “Un povero anziano, vittima della mancata manutenzione dei nostri marciapiedi e delle botole, che mi auguro non si sia fatto nulla di grave. Quanti episodi simili dobbiamo subire giornalmente? Inoltre sono ancora più rabbiosa perché non appena appresa la notizia ho immediatamente avvisato i vigili i quali mi hanno informata di non essere stati avvisati prima. Questi ragazzi si sono preoccupati di fare il video e farlo circolare su whatsapp piuttosto che chiamare i soccorsi. La città cade a pezzi, ma prima di tutto dobbiamo essere noi a collaborare“- commenta la consigliera.

