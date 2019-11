Messina, al Centro Commerciale Tremestieri visite gratuite per tutti. Arriva il Weekend della Prevenzione [DETTAGLI]

22 Novembre 2019 16:45

Messina: medici specialisti forniranno consulenze e screening gratuiti per il “Weekend della prevenzione” al Centro Commerciale Tremestieri

Tutto pronto per la prima edizione del “Weekend della prevenzione”, che si svolgerà domani e domenica al Centro Commerciale Tremestieri. La struttura infatti si è confermata negli anni non solo punto di riferimento per lo shopping dei messinesi, ma anche catalizzatrice di numerose iniziative sociali e di servizio alla cittadinanza.

L’evento, presentato stamattina nel corso di una conferenza Stampa a Palazzo Zanca, si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La due giorni dedicata alla prevenzione sanitaria vedrà la presenza di numerosi specialisti in diverse branche della medicina, ma anche di associazioni di particolare rilievo per l’attività di informazione e sensibilizzazione che svolgono nella lotta contro le principali patologie.

Lungo le gallerie della struttura di Tremestieri saranno presenti medico di famiglia, oculista, cardiologo, ginecologa/senologa, psicologo/psicoterapeuta, nutrizionista, oculista, endocrinologo, dermatologo, audioprotesista, dentista, pediatra, specialisti di fisio fitness. I medici forniranno consulenze ed eseguiranno alcuni screening di carattere generale a titolo gratuito.

Tra le associazioni parteciperanno inoltre l’A.G.D l’associazione per l’aiuto ai giovani diabetici Messina, i rappresentanti provinciali dell’Admo, dell’Avis, dell’Aido, della Lilt, l’Associazione “Per Te Donna” e la sezione di Messina dell’AMMI (associazione mogli medici italiani).

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte gli assessori comunali Giuseppe Scattareggia e Dafne Musolino, che hanno sottolineato la valenza dell’iniziativa che parte da una realtà prettamente commerciale, ma non è assolutamente legata al business, proponendo gratuitamente un servizio di grande importanza a tutti i cittadini.

“I medici presenti– ha spiegato il direttore del Centro Commerciale Domenico Rinaldi- saranno ospitati in strutture chiuse, dove potranno effettuare gli screening nel rispetto della privacy del paziente”.

Alla Conferenza Stampa di oggi anche la presidente dell’Ammi Rosellina Zamblera, che ha posto l’accento sulle tante attività dell’Associazione Mogli Medici, volte a supportare la ricerca medica.

Nel corso delle due giornate, dalle 17 alle 18, si terranno dei corsi dedicati alle donne che verteranno sull’autopalpazione del seno per sensibilizzare alla prevenzione del tumore della mammella. Gli incontri si terranno nella sala congressi del Centro Commerciale sita al terzo piano.

Domani alle 11,00 ospiti dell’iniziativa saranno il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Giacomo Caudo, la presidente dell’AMMI Rosellina Zamblera Crisafulli. Domenica alle 17.30 invece la giornalista Marina Bottari, conduttrice su Rtp del programma televisivo “In Salute” ed il presidente dell’ANDI Messina Michele Tedesco ai quali sarà consegnata una targa ricordo dell’evento.

Nel corso della conferenza stampa di oggi il direttore Domenico Rinaldi ha annunciato che il Centro commerciale Tremestieri effettuerà una donazione per sostenere il piccolo Dylan, messinese affetto da tetraparesi spastica e ipovedenza, per l’acquisto di un’auto adatta a contenere la carrozzina su cui è costretto dalla malattia. Nel corso degli eventi natalizi organizzati del Centro tutti i bambini che vorranno fare una foto con Babbo Natale potranno lasciare una firma su un grande libro che verrà consegnato a Dylan e alla sua famiglia. Un gesto simbolico voluto dal Centro per far sentire a Dylan la vicinanza di tutti i bimbi come lui.

I medici

Dott.ssa Luisa Barbaro Ginecologa- oncologa sessuologa

Dott. Francesco D’Arrigo e dott Pietro Bitto- Medici di Medicina Generale

Dott. Antonino Foti e dott. Vito Pipitone- Cardiologi

Dott. Francesco Famà e dott. Angelo Zodda- Oculisti

Dott. Lorenzo Guarnera – Audioprotesista

Prof. Letterio Calbo- Chirurgo Generale ed Endocrinochirurgo

Dott. Fabio Catalano- Dermatologo e Chirurgo Plastico

Dott. Giuseppe Crisafulli- Psicologo-Psicoterapeuta

Dott.ssa Angela Silvestro, Dott.ssa Rita La Paglia, Dott.ssa Graziella Arena- Pediatre

Dott. Francesco Incardona- Odontoiatra

Dott. Santino Morabito, dott. Giuseppe Crisafulli, dott.ssa Manuela Trimarchi- Nutrizionisti

Le associazioni

Associazione Giovani Diabetici A.G.D.; AMMI; Admo; Avis; Aido; Associazione” Per Te Donna”; Lilt.

Sarà inoltre presente la Palestra Lions con specialisti di fisio fitness per consulenza e dimostrazioni pratiche.

