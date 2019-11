Messina: a Palazzo dei Leoni la mostra fotografica organizzata dall’Ambasciata Ucraina in Italia

8 Novembre 2019 20:49

La mostra allestita a Messina è composta da 12 foto dell’italiano Roberto Travane e da 30 foto dell’ucraino Oles Kromplias, entrambi fotografi professionisti, vincitori di vari premi internazionali

L’Ambasciata di Ucraina in Italia, in collaborazione con la Città metropolitana di Messina, organizzano la mostra fotografica “Donbass, Europa”, in programma dall’11 al 18 novembre 2019 ed allestita nel ballatoio del Palazzo de Leoni.

All’inaugurazione, in programma a Palazzo dei Leoni alle ore 9.00, parteciperanno il Sindaco metropolitano Cateno De Luca e il Console Generale dell’Ucraina a Napoli Viktor Hamotskyi; successivamente il Console di Kiev incontrerà nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni gli studenti dei licei “Giuseppe Seguenza”, “Francesco Maurolico” e “Giuseppe Farina” per discutere sul tema “l’Ucraina a difesa dei valori europei”.

La mostra è composta da dodici foto dell'italiano Roberto Travan (serie "Twelve shots from Donbass") e da 30 foto dell'ucraino Oles Kromplias (serie "Promka").

Le foto di Kromplias e di Travan intitolate, rispettivamente “La guerra dimenticata” e “Il confine della verità”, sono state scattate nelle zone di combattimento.

