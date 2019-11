Mercati a Messina, ecco il nuovo regolamento: chioschi bar, apertura fino alle 24 e attività ricreative [DETTAGLI]

20 Novembre 2019 15:21

Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento per i mercati a Messina, soddisfatti i consiglieri Antonella Russo e Felice Calabrò. Tra le novità l’ampliamento degli orari, maggiori controlli e un custode per ogni mercato

Cambiano le regola per i mercati a Messina. Il Consiglio comunale ha approvato oggi all’unanimità la proposta di delibera presentata dai consiglieri Antonella Russo e Felice Calabrò relativa alle modifiche al vigente regolamento del commercio sulle aree pubbliche. Grazie alla collaborazione registrata in aula tra i consiglieri proponenti e l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, che a sua volta aveva proposto un emendamento a tale delibera in materia di somministrazione di alimenti all’interno dei mercati chiusi, è stata regolamentata la possibilità per il 30 per cento degli esercenti commerciali, che saranno in regola con tutte le disposizioni normative in tema di preparazione e vendita in loco di alimenti, di poter finalmente avviare la somministrazione e la vendita di alimenti preparati sul posto. “Siamo molto felici di questo risultato – hanno dichiarato i consiglieri Antonella Russo e Felice Calabrò – perché il regolamento appena approvato porterà la nostra città a livelli di altre città italiane ed europee, nelle quali all’interno dei mercati si svolgono da sempre attività ricreative, culturali, e di ristorazione con vendita di prodotti tipici. Abbiamo regolamentato, tra le altre novità, un ampliamento degli orari, anche pomeridiani nei mercati aperti, e fino alle ore 24 per quelli al chiuso, abbiamo ribadito la necessità di un maggiore controllo della polizia annonaria e la nomina di un custode per ogni mercato e prevista la possibilità di un chiosco adibito a bar in tutte le aree mercatali. Tutto questo consentirà un maggiore sviluppo ed una maggiore vivibilità dei mercati, e ne trarrà beneficio l’economia cittadina”.

