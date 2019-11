Il mercado Chamberì di Madrid si colora di “Rosso Calabria”

20 Novembre 2019 17:08

La Calabria si racconta attraverso lo showcooking di Manfredi Bosco, chef calabrese in terra spagnola, che ha deliziato il pubblico presente con due piatti caratterizzati dai sapori intensi della regione

Nella cornice del centralissimo “mercado de Chamberí” a Madrid, la Calabria si racconta attraverso lo showcooking di Manfredi Bosco, chef calabrese in terra spagnola, che ha deliziato il pubblico presente con due piatti caratterizzati dai sapori intensi della regione. Sono i sapori dei prodotti protagonisti del progetto “la Calabria in Spagna”, realizzato dal settore internazionalizzazione della Regione Calabria con la Camera di Commercio Italiana in Spagna, nel solco delle iniziative che il presidente Oliverio ha inteso pianificare per supportare le imprese calabresi nel percorso di inserimento sui mercati esteri. Come previsto dal progetto approvato dalla Regione, il paniere dei prodotti selezionati, sarà presente presso lo spazio espositivo permanente “Rosso Calabria”, allestito presso lo stesso mercato di Chamberí. Un’occasione per consentire al pubblico spagnolo di approfondire la conoscenza delle eccellenze che il territorio calabrese sa offrire. Nell’arco dei dodici mesi che interessano il progetto, la Calabria sarà protagonista in Spagna di fiere ed eventi di assoluta rilevanza. L’ambasciatore italiano a Madrid, Stefano Sannino, nel corso della cena che ha segnato l’avvio della IV settimana del cucina in Spagna, ha accolto i referenti della Regione Calabria presso la prestigiosa sede dell’ambasciata, esprimendo compiacimento per la progettualità intrapresa dalla Regione Calabria con il Paese spagnolo.

Valuta questo articolo