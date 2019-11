Marijuana teraupetica: l’assessore Razza dice sì alla coltivazione in Sicilia

7 Novembre 2019 20:09

L’assessore alla Salute in Sicilia apre a un possibile utilizzo terapeutico della cannabis

“Non sono contrario all’avvio di una campagna di comunicazione e informazione sull’uso terapeutico della cannabis e neppure a fare un approfondimento sull’idea di coltivare le piante in Sicilia, voglio però il supporto giuridico e scientifico“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità in Sicilia, Ruggero Razza, esponente del movimento di destra ‘DiventeràBellissima’ del governatore Nello Musumeci. A farsi promotore della proposta il comitato ‘Esistono i diritti’, che fa parte del tavolo tecnico istituito proprio dall’assessore circa un anno fa, allo scopo di sintetizzare le proposte in merito alla cannabis terapeutica.

