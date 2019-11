25 Novembre 2019 01:10

Elezioni, urne chiuse a Isola Capo Rizzuto. Maria Grazia Vittimberga batte Maurizio Piscitelli

Elezioni- Urne chiuse a Isola Capo Rizzuto per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali. La sfida per la carica di sindaco è stata tra e Maurizio Piscitelli e Maria Grazia Vittimberga, quest’ultima, componente della segreteria provinciale del Partito democratico, è il nuovo sindaco con il 54% dei consensi. Il comune in provincia di Crotone è ritornato al voto dopo un periodo di commissariamento per lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Alle urne il 53,64% degli aventi diritto.

