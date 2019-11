Manovra: Miceli (Pd), ‘polemica per ragioni di sopravvivenza’

2 Novembre 2019 22:00

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Al di là della polemica di piccolo cabotaggio, credo sia doveroso riconoscere al governo e alla delegazione del Pd il grande lavoro svolto. In soli tre mesi si è dato vita ad una manovra che evita l’aumento dell’IVA, taglia il cuneo fiscale, elimina il Superticket e consente di proseguire con ‘Industria 4.0’, mettendo anche 2 miliardi per il ‘Fondo Centrale per le Piccole e medie imprese’. Senza sottovalutare la proroga super e iper ammortamento per investimenti tecnologici delle aziende e il più grande piano per il Sud degli ultimi 20 anni”. Lo sottolinea Carmelo Miceli, deputato Pd, riguardo alle polemiche sulla manovra delle ultime ore.

La legge di bilancio, rimarca dunque Miceli, “è questo e molto altro. Peccato che qualcuno, per ragioni di sopravvivenza politica, continui a parlare soltanto di Plastic e Sugar Tax”.

