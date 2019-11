Manovra: Gualtieri, ‘drastico taglio costi transazioni e-pagamenti’

19 Novembre 2019 12:08

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Ai fini di una maggiore tracciabilità e trasparenza delle transazioni commerciali in chiave anti-evasione, il Governo intende agevolare i pagamenti elettronici riducendo drasticamente i costi delle transazioni non in contanti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.

