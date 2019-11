Manovra: Copagri, per agricoltura luci e ombre ma strada è quella giusta’ (2)

11 Novembre 2019 16:19

(Adnkronos) – “Tra le note stonate, non possiamo però non citare la scarsità di risorse messe in campo per l’agricoltura, con particolare riferimento ai fondi reperiti per sostenere e promuovere la competitività dell’agroalimentare e a quelli per dare ristoro ai tanti agricoltori che hanno visto svanire quasi completamente i loro raccolti a causa della cimice asiatica; esprimiamo poi perplessità per le cosiddette sugar tax e plastic tax, che rischiano di far calare i consumi e di creare a cascata ripercussioni negative sui produttori”, ha osservato Verrascina.

“Chiediamo perciò con forza una manovra che metta al centro il sistema agricolo italiano e che punti con sempre maggiore determinazione sulla riduzione del cuneo fiscale e sulla crescita del primario, anche attraverso interventi mirati quali la proroga del bonus verde, agevolazioni per il gasolio agricolo e una maggiore attenzione alla ricerca e all’innovazione”, ha concluso il presidente della Copagri.

