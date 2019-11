Manovra: Assoimmobiliare, preoccupa norma su rinegoziazione contratti locazione passiva (3)

4 Novembre 2019 14:07

(Adnkronos) – “Occorre anche ricordare che il canone di locazione rappresenta solo il 50% delle spese sostenute dal conduttore, mentre il restante 50% è determinato dalle spese per i servizi. Ridurre il canone di locazione non si traduce in un risparmio effettivo nel medio-lungo termine, che sarebbe invece possibile ottenere intervenendo sull’efficienza degli immobili con investimenti opportunamente incentivati”, aggiunge.

Assoimmobiliare si rivolge dunque al Governo in vista della definitiva approvazione della Legge di Bilancio e auspica che siano presi in considerazione i gravi rischi che deriverebbero dalla modifica della norma.

