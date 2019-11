Svolta nel giallo della mamma scomparsa in Sicilia. Arriva una mail al suo avvocato: “Sto bene, ma non voglio tornare a casa”

7 Novembre 2019 19:42

Sicilia, svolta sul giallo della mamma di Campofiorito scomparsa da quasi un mese. Claudia Stabile è viva e ha scritto al suo avvocato

Svolta sul giallo della donna di Campofiorito di cui si erano perse le tracce dalla mattina dell’8 ottobre scorso. Claudia Stabile si era allontanata da casa dicendo al marito che andava a Corleone per comprare gli ingredienti per la torta di compleanno, ma non ha fatto più rientro. L’auto sui si è allontanata da casa era stata ritrovata dal marito due giorni dopo all’aeroporto di Palermo, parcheggiata e con le chiavi nascoste sotto il tappetino. Disperati gli appelli dell’uomo anche ai microfoni della trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?”. Questo pomeriggio la svolta: il legale della donna, Antonio Di Lorenzo, racconta di ave ricevuto una mail in cui la sua assistita dichiara che non avrebbe intenzione di tornare a casa. Il contenuto della mail è già al vaglio degli inquirenti.La donna avrebbe precisato al suo avvocato che non intende commettere l’errore commesso anni fa. “Nella sua mail Claudia mi ha anche chiesto di parlare con i suoi figli, di dire loro che li ama tantissimo, ma non può tornare a casa perché non vuole fare lo stesso sbaglio di tre anni fa“- racconta il legale. Infatti nel 2016 Claudia Stabile aveva abbandonato il tetto coniugale portando con sé uno dei suoi tre figli in Germania. La donna non appena arrivata all’aeroporto Falcone Borsellino era stata bloccata dalla Polizia. Per questi fatti Claudia Stabile è imputata in un processo che si sta celebrando al Tribunale di Termini Imerese. A denunciarla era stato il marito, con l’accusa di abbandono del tetto coniugale.

Valuta questo articolo